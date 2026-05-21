Правительство поддержало оборудование лесных тропинок под велодорожки

Правительство поддержало оборудование лесных тропинок под велодорожкиЭксперты опасаются, что автомобилисты могут начать использовать их для объезда пробок на шоссе
Протоптанные лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, будут переоборудовать под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Но при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса. Это следует из поправок в Лесной кодекс (ЛК) РФ, которые с учетом замечаний одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Законопроект разработали председатель комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных («Единая Россия»), его заместитель Сергей Аноприенко, член комитета СФ по экономической политике Игорь Тресков, а также зампред комитета Госдумы (ГД) по экологии Александр Коган. Они внесли законопроект в ГД 21 января 2026 г.
Инициатива коснется лесов рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные народом тропинки, сказал «Ведомостям» Коган. Сейчас на них нельзя легально сделать вело- или беговую дорожку, несмотря на то что там нет деревьев и ходят люди, продолжил он. Новый закон разрешает обустройство именно на уже существующих тропах – без вырубки деревьев, отметил Коган.
Действующая редакция ЛК РФ содержит положение, которое разрешает прокладывать дорожки только вне «залесенности» – т. е. вне участков, где растут деревья, говорит он. На практике это означает, что если по сторонам от дорожки растут большие деревья с широкими кронами, то это место считается залесенным, несмотря на протоптанную под кронами дорожку. Законопроект убирает это противоречие: дорожки можно делать под кронами деревьев, между стволами, говорит Коган. Главное – не рубить сам лес, а аккуратно вписать маршрут между деревьями, подытожил он.
По его словам, цель законопроекта – снизить антропогенную нагрузку на лес: вместо хаотичного вытаптывания люди пойдут по оборудованным маршрутам.
Минприроды России концептуально поддерживает этот законопроект с учетом доработки по замечаниям, указанным в отзыве правительства, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. В отзыве правительства на законопроект отмечается, что предмет регулирования шире, чем указано в пояснительной записке. Также положения о сплошных и выборочных рубках следует согласовать с поправками в закон об охране озера Байкал и законопроектом о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности в РФ.
При высокой рекреационной нагрузке на леса, как, например, в ближайших окрестностях Москвы и других крупных городских агломераций, определенный уровень благоустройства лесов необходим, в том числе за счет оборудования дорожек, считает эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. При этом подобное благоустройство может повлечь риски для леса, продолжил он. Например, если дорожки будут сделаны без учета линий стока талых и дождевых вод, то они могут привести к подтоплению участков леса, отметил эксперт. Также при устройстве твердого покрытия могут быть повреждены корни деревьев, растущих вдоль тропинок, добавил член общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу» Михаил Крейндлин.
При таком благоустройстве важно природоохранное зонирование лесов, чтобы переоборудование тропинок не приводило к увеличению нагрузки на особо охраняемые природные территории, говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина. По обустроенным тропинкам смогут ездить, например, квадроциклы, прогулки на которых по лесным зонам в последнее время становятся все более популярными, продолжила она. Также некоторые автомобилисты и мотоциклисты могут начать использовать такие дорожки для транзитного проезда в объезд пробок на шоссе, добавила Шаройкина.