Правительство поддержало оборудование лесных тропинок под велодорожки

При высокой рекреационной нагрузке на леса, как, например, в ближайших окрестностях Москвы и других крупных городских агломераций, определенный уровень благоустройства лесов необходим, в том числе за счет оборудования дорожек, считает эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. При этом подобное благоустройство может повлечь риски для леса, продолжил он. Например, если дорожки будут сделаны без учета линий стока талых и дождевых вод, то они могут привести к подтоплению участков леса, отметил эксперт. Также при устройстве твердого покрытия могут быть повреждены корни деревьев, растущих вдоль тропинок, добавил член общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу» Михаил Крейндлин.