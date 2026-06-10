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Главная / Общество /

Прерванное из-за атаки БПЛА движение авто в районе Большой Ижоры снова разрешено

Ведомости

В Ленинградской области завершаются работы по восстановлению транспортного сообщения на участке Лебяжье – Большая Ижора. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, движение по автомобильной дороге 41А-007 на участке Большая Ижора – Лебяжье будет открыто 11 июня в 12:00. Кроме того, уже в 6:37 утра первая электричка отправится со станции Калище.

Дрозденко отметил, что подразделения Минобороны России, а также силы и средства региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций завершили необходимые восстановительные работы. «Решением оперативного штаба определено, что движение безопасно», – сообщил губернатор.

6 июня Дрозденко сообщал, что режим охранной зоны сняли в Большой Ижоре Ленинградской области, где было зафиксировано возгорание в результате атаки украинских беспилотников на объект Минобороны. Тогда губернатор попросил в целях безопасности воздержаться от поездок в район поселка.

Атака произошла утром 6 июня. Более 600 человек были эвакуированы из охранной зоны. В результате удара также пострадали четверо местных жителей, в том числе ребенок. Один пострадавший был госпитализирован. Последствия возгорания уже ликвидированы.

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