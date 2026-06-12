В Петербурге началось прощание с актрисой Людмилой Чурсиной

Дебют артистки в кино состоялся в 1961 г. в фильме «Когда деревья были большими». За свою карьеру она исполнила более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ Чурсиной – роли казачки в фильме «Донская повесть», а также Анфисы в телесериале «Угрюм-река». Позже актриса продолжала сниматься в популярных проектах, включая сериалы «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа» и «Чисто московские убийства». Она также была членом Союза кинематографистов России и Российской академии кинематографических искусств.