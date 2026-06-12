В Петербурге началось прощание с актрисой Людмилой Чурсиной
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга началась церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщают «РИА Новости».
Актриса умерла 10 июня после тяжелой болезни. Ей было 84 года. Проводить Чурсину в последний путь пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, а также коллеги, друзья и поклонники артистки.
Чурсина родилась 20 июля 1941 г. в Псковской области. После войны ее семья жила в разных регионах страны. Артистка окончила Театральное училище имени Щукина с красным дипломом, после чего работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии «Ленфильм» и в Театре Российской армии.
Дебют артистки в кино состоялся в 1961 г. в фильме «Когда деревья были большими». За свою карьеру она исполнила более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ Чурсиной – роли казачки в фильме «Донская повесть», а также Анфисы в телесериале «Угрюм-река». Позже актриса продолжала сниматься в популярных проектах, включая сериалы «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа» и «Чисто московские убийства». Она также была членом Союза кинематографистов России и Российской академии кинематографических искусств.