Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%CARM0,994+0,71%NKNC57,65-2,12%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,54+0,09%RGBITR784,23+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Петербурге началось прощание с актрисой Людмилой Чурсиной

Ведомости

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга началась церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщают «РИА Новости».

Актриса умерла 10 июня после тяжелой болезни. Ей было 84 года. Проводить Чурсину в последний путь пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, а также коллеги, друзья и поклонники артистки.

Чурсина родилась 20 июля 1941 г. в Псковской области. После войны ее семья жила в разных регионах страны. Артистка окончила Театральное училище имени Щукина с красным дипломом, после чего работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии «Ленфильм» и в Театре Российской армии.

Дебют артистки в кино состоялся в 1961 г. в фильме «Когда деревья были большими». За свою карьеру она исполнила более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ Чурсиной – роли казачки в фильме «Донская повесть», а также Анфисы в телесериале «Угрюм-река». Позже актриса продолжала сниматься в популярных проектах, включая сериалы «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа» и «Чисто московские убийства». Она также была членом Союза кинематографистов России и Российской академии кинематографических искусств.

Вдова фронтовика, сибирская красавица и гордая казачка: роли Людмилы Чурсиной
Чурсина Людмила Алексеевна родилась 20 июля 1941 г. По официальной версии, она появилась на свет в Сталинабаде Таджикской ССР (ныне – Душанбе), где ее мать находилась в эвакуации, по неофициальной – в медсанбате под бомбежкой в деревне Груздово (Псковская область). Глава семьи – кадровый военный – отправился на фронт одним из первых в 1941 г.
1  / 8

Чурсина Людмила Алексеевна родилась 20 июля 1941 г. По официальной версии, она появилась на свет в Сталинабаде Таджикской ССР (ныне – Душанбе), где ее мать находилась в эвакуации, по неофициальной – в медсанбате под бомбежкой в деревне Груздово (Псковская область). Глава семьи – кадровый военный – отправился на фронт одним из первых в 1941 г. / В. Пищальников / РИА Новости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь