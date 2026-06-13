«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ведомстве предупредили, что в расписание полетов могут быть внесены корректировки. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ведомство ввело ограничения в аэропорту «Домодедово».
Средства противовоздушной обороны за сутки 13 июня сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.