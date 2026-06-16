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Главная / Общество /

МЧС: пожар на Московском НПЗ полностью потушен

Ведомости

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне полностью ликвидирован. Возгорание произошло после попадания беспилотника, пострадавших нет.

«Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – сообщили в МЧС. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект МНПЗ был поврежден вражеским дроном.

Возгорание было оперативно локализовано, угрозы распространения огня не возникло. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта в районе Капотни перекрывали, автобусы следовали в объезд.

Число уничтоженных дронов на подлете к Москве за ночь и утро составило 60. Всего, согласно информации Минобороны, в ночь на 16 июня российские военные сбили 172 украинских дрона над российскими регионами, Азовским и Черным морем.

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