МЧС: пожар на Московском НПЗ полностью потушен
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне полностью ликвидирован. Возгорание произошло после попадания беспилотника, пострадавших нет.
«Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – сообщили в МЧС. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект МНПЗ был поврежден вражеским дроном.
Возгорание было оперативно локализовано, угрозы распространения огня не возникло. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта в районе Капотни перекрывали, автобусы следовали в объезд.
Число уничтоженных дронов на подлете к Москве за ночь и утро составило 60. Всего, согласно информации Минобороны, в ночь на 16 июня российские военные сбили 172 украинских дрона над российскими регионами, Азовским и Черным морем.