Путин учредил премию имени ученой-филолога Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого-филолога Людмилы Вербицкой. Документ предусматривает учреждение международной премии ее имени, создание культурно-просветительского центра и проведение новых научных мероприятий.
Как говорится в указе, решение принято в связи с 90-летием со дня рождения Вербицкой и ее вкладом в развитие и популяризацию русского языка.
Правительству поручено учредить Международную премию имени Вербицкой «за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры», а также утвердить положение о награде. Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени ученого.
Согласно документу, начиная с 2026 г. раз в два года планируется проводить Петербургский международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». В 2027 г. также должен состояться международный научно-практический конгресс «Живое слово: язык, речь, культура», посвященный научному наследию Вербицкой.
Отдельным пунктом правительству и властям федеральной территории «Сириус» поручено в течение трех месяцев создать театр русского языка «Живое слово» и обеспечить его дальнейшую работу.
Вербицкая умерла в 2019 г. на 84-м году жизни. Она была известным ученым-русистом, ректором и президентом СПбГУ, а также возглавляла Российскую академию образования, позднее став ее почетным президентом.
15 марта было объявлено об учреждении стипендий имени Вербицкой для иностранцев за успехи в изучении русского языка. С 1 сентября 2026 г. их будут получать 10 студентов и 10 аспирантов. Размер выплат составит 15 000 руб. и 20 000 руб. в месяц соответственно.