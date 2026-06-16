Путин учредил премию имени ученой-филолога Вербицкой

15 марта было объявлено об учреждении стипендий имени Вербицкой для иностранцев за успехи в изучении русского языка. С 1 сентября 2026 г. их будут получать 10 студентов и 10 аспирантов. Размер выплат составит 15 000 руб. и 20 000 руб. в месяц соответственно.