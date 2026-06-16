Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN344,25-4,82%CNY Бирж.10,674+0,2%IMOEX2 501,04-1,64%RTSI1 087,47-1,64%RGBI118,44-0,04%RGBITR783,86-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин учредил премию имени ученой-филолога Вербицкой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого-филолога Людмилы Вербицкой. Документ предусматривает учреждение международной премии ее имени, создание культурно-просветительского центра и проведение новых научных мероприятий.

Как говорится в указе, решение принято в связи с 90-летием со дня рождения Вербицкой и ее вкладом в развитие и популяризацию русского языка.

Правительству поручено учредить Международную премию имени Вербицкой «за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры», а также утвердить положение о награде. Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени ученого.

Путин предложил отделить русский язык от литературы на филфакультетах

Общество

Согласно документу, начиная с 2026 г. раз в два года планируется проводить Петербургский международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». В 2027 г. также должен состояться международный научно-практический конгресс «Живое слово: язык, речь, культура», посвященный научному наследию Вербицкой.

Отдельным пунктом правительству и властям федеральной территории «Сириус» поручено в течение трех месяцев создать театр русского языка «Живое слово» и обеспечить его дальнейшую работу.

Вербицкая умерла в 2019 г. на 84-м году жизни. Она была известным ученым-русистом, ректором и президентом СПбГУ, а также возглавляла Российскую академию образования, позднее став ее почетным президентом.

15 марта было объявлено об учреждении стипендий имени Вербицкой для иностранцев за успехи в изучении русского языка. С 1 сентября 2026 г. их будут получать 10 студентов и 10 аспирантов. Размер выплат составит 15 000 руб. и 20 000 руб. в месяц соответственно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь