Мирошник: ВСУ уничтожили заповедный лес в Херсонской области

16 июня Мирошник сообщил, что с 8 по 14 июня в результате атак со стороны ВСУ погибли 29 мирных жителей России, еще 225 человек получили ранения. По его данным, среди погибших был один несовершеннолетний, среди раненых – 12 детей. Дипломат отметил, что целью атак было создание проблем с поставками продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, а также ограничение транспортного сообщения в Крыму и Херсонской области. Под удары, по его словам, попадали пассажирские поезда, городской и междугородний общественный транспорт.