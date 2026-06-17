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Мирошник: ВСУ уничтожили заповедный лес в Херсонской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины почти полностью сожгли село Покровка в Херсонской области и находившийся рядом с населенным пунктом заповедный лес. Об этом рассказал «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, ссылаясь на слова местного жителя.

«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет <...>. Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные», – передает агентство слова мужчины.

Местный житель уточнил, что ВСУ атаковали пекарню, школу и сельсовет, а затем наносили удары по домам мирного населения. По его словам, лес вокруг села почти полностью сгорел, так как украинские беспилотники сбросили на эту территорию зажигательные смеси.

16 июня Мирошник сообщил, что с 8 по 14 июня в результате атак со стороны ВСУ погибли 29 мирных жителей России, еще 225 человек получили ранения. По его данным, среди погибших был один несовершеннолетний, среди раненых – 12 детей. Дипломат отметил, что целью атак было создание проблем с поставками продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, а также ограничение транспортного сообщения в Крыму и Херсонской области. Под удары, по его словам, попадали пассажирские поезда, городской и междугородний общественный транспорт.

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областях, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

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