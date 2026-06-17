Глава ФМБА сообщила о применении российской вакцины от рака на ранних стадиях

9 июня Скворцова говорила, что в России в ближайшее время могут появиться первые отечественные вакцины для борьбы с глиобластомой – одной из наиболее агрессивных форм опухоли головного мозга. По ее словам, ФМБА рассчитывает уже в текущем году получить необходимые разрешения для применения сразу двух разработок, предназначенных для лечения пациентов с этим заболеванием. Первым препаратом может стать пептидная онковакцина «Глиопепт». Позднее ожидается получение разрешения на использование второй разработки – мРНК-вакцины «Глиорна».