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Глава ФМБА сообщила о применении российской вакцины от рака на ранних стадиях

Ведомости

Российскую мРНК-вакцину «Онкорна» против колоректального рака будет разрешено назначать и на более ранней стадии терапии. Об этом рассказала «РИА Новости» руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях», – отметила она.

По словам Скворцовой, эта вакцина является персонализированным препаратом, который назначается пациентам для активации специфического противоопухолевого иммунитета. Это также первая российская вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.

Как пишет агентство, ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорны» в апреле.

9 июня Скворцова говорила, что в России в ближайшее время могут появиться первые отечественные вакцины для борьбы с глиобластомой – одной из наиболее агрессивных форм опухоли головного мозга. По ее словам, ФМБА рассчитывает уже в текущем году получить необходимые разрешения для применения сразу двух разработок, предназначенных для лечения пациентов с этим заболеванием. Первым препаратом может стать пептидная онковакцина «Глиопепт». Позднее ожидается получение разрешения на использование второй разработки – мРНК-вакцины «Глиорна».

7 июня Минобрнауки сообщило, что российские исследователи разработали препараты для выявления и терапии глиомы. Наиболее эффективным методом диагностики стала ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток с помощью комплекса молекул GQ comby.

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