Прокурор запросил три года лишения свободы для блогера Митрошиной
Обвинение просит Тверской суд Москвы приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств на сумму свыше 127 млн руб., которые были получены ей за счет неуплаты налогов, передает «РИА Новости».
«Прошу назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», – сказала прокурор в суде.
Обвинитель также попросила назначить блогеру штраф на сумму 900 000 руб.
В декабре 2025 г. Митрошина частично признала вину. «Я не могла предположить, что мои действия по продаже моих объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств», - сказала она в ходе заседания. Блогер подчеркнула, что не скрывала сделки и денежные переводы с личных счетов.
Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимально по этой статье ей могут назначить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств.