В «Шереметьево» эвакуировали пассажиров из-за атаки БПЛА
Службы столичного аэропорта «Шереметьево» эвакуировали пассажиров в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников, в том числе с бортов самолетов. Об этом говорится в сообщении авиагавани.
До 08:30 мск в аэропорту ограничен прием и выпуск воздушных судов, прибывающие рейсы направляются на запасные аэродромы. Авиакомпании корректируют расписание и полетные планы на день. В аэропорту работает оперштаб.
На момент публикации материала временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта отменены. Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места, а службы авиагавани организованно выводят пассажиров из укрытий.
Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщили о ночной атаке беспилотников на московский регион. На подлете к Москве сбили 52 беспилотника. Повреждения получили Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), торговые объекты, жилые дома и автомобили. Одна женщина была легко ранена.