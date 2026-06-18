Транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе аэропортов Москвы

В ведомстве отметили, что особое внимание будет уделено соблюдению прав граждан при задержках и изменениях в расписании рейсов. Для работы с пассажирами в аэропорту «Шереметьево» развернута мобильная приемная транспортной прокуратуры, куда граждане могут обратиться по вопросам соблюдения своих прав.