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Транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе аэропортов Москвы

Ведомости

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московского авиаузла, сообщили в надзорном ведомстве.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия и поручила Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте вести мониторинг ситуации для обеспечения прав пассажиров и оказания им необходимых услуг.

В ведомстве отметили, что особое внимание будет уделено соблюдению прав граждан при задержках и изменениях в расписании рейсов. Для работы с пассажирами в аэропорту «Шереметьево» развернута мобильная приемная транспортной прокуратуры, куда граждане могут обратиться по вопросам соблюдения своих прав.

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Общество

Пресс-служба Минтранса сообщила, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.

Закрытие аэропортов произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 200. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попаданиях и падениях обломков в Жуковском, Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадавших нет, одна женщина легко ранена.

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