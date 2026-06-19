Движение в районе Капотни восстановили спустя сутки
На улице Капотня на юго-востоке Москвы восстановлено движение транспорта, объявили в департаменте транспорта столицы.
«Движение открыто на улице Капотня», – говорится в сообщении.
Остаются закрытыми три полосы на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе, частично закрыт прямой проезд к торговому комплексу «Садовод» – ограничения установлены на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км.
Утром 18 июня украинские силы совершили массированную атаку на столичный регион. Удару подвергся Московский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Капотне. Также было повреждено одно из зданий «Садовода». Пострадавших нет.
В Подмосковье от ударов БПЛА пострадали 17 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, ранения получили в том числе двое детей.