Россиянки завоевали золото чемпионата Европы по фехтованию
Российские спортсменки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. В финале сборная России победила Францию со счетом 45:39.
В составе российской сборной выступили 32-летняя Яна Егорян, 26-летняя Алина Михайлова и 20-летняя Александра Михайлова. В качестве запасной входила Анастасия Шорохова.
Для Егорян золото чемпионата Европы в командной сабле стало седьмым. Ранее она также взяла серебряную награду в одиночном фехтовании. Алина Михайлова и Александра Михайлова выиграли на чемпионате Европы впервые в карьере.
2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Однако на соревнованиях Европы саблистки выступали еще в нейтральном статусе. Решение FIE вступит в силу с даты чемпионата мира в Гонконге, который начнется 22 июля. К участию также будут допущены белорусские спортсмены.