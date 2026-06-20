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Петербургские хирурги провели первую операцию на легких с помощью VR-очков

Ведомости

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава провели операцию на легких с применением VR-технологий, сообщает министерство в Max.

Врачи создали 3D-модель органа с патологией и наложили ее на операционное поле через VR-очки. Это позволило увидеть точные границы опухоли, следует из сообщения.

Хирургам удалось удалить опухоль, сохранив функции легкого. 

«Ведомости» писали, что в московском здравоохранении активно внедряют технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В области лучевой диагностики – флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии – сервисы ИИ могут находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкологию, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца.

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