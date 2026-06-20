Петербургские хирурги провели первую операцию на легких с помощью VR-очков

«Ведомости» писали, что в московском здравоохранении активно внедряют технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В области лучевой диагностики – флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии – сервисы ИИ могут находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкологию, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца.