Петербургские хирурги провели первую операцию на легких с помощью VR-очков
Специалисты Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава провели операцию на легких с применением VR-технологий, сообщает министерство в Max.
Врачи создали 3D-модель органа с патологией и наложили ее на операционное поле через VR-очки. Это позволило увидеть точные границы опухоли, следует из сообщения.
Хирургам удалось удалить опухоль, сохранив функции легкого.
«Ведомости» писали, что в московском здравоохранении активно внедряют технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В области лучевой диагностики – флюорографии, маммографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии – сервисы ИИ могут находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкологию, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца.