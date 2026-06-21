Премию им. Кеосаяна получит мужчина, обезвредивший нападавшего в ТЦ в Краснодаре

Первую премию получили воспитательницы детсада из Оренбуржья, которые 5 февраля встали на защиту подопечных при нападении вооруженного преступника. Как отметила Симоньян, премия имени Кеосаяна присуждается не реже десяти раз в год – по мере того, как будут появляться достойные истории. Отбор лауреатов и вручение наград Симоньян проводит лично.