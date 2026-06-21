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Главная / Общество /

Премию им. Кеосаяна получит мужчина, обезвредивший нападавшего в ТЦ в Краснодаре

Ведомости

14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в краснодарском торговом центре. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Премию в 1 млн руб. получают люди, которые спасают других с риском для собственной жизни.

20 июня 19-летний юноша с ножом напал на посетителей торгового центра West Mall. В результате погибла женщина, она скончалась по дороге в больницу. Еще пять человек были ранены. Нападавший также бросил петарду в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Преступника задержал очевидец.

Первую премию получили воспитательницы детсада из Оренбуржья, которые 5 февраля встали на защиту подопечных при нападении вооруженного преступника. Как отметила Симоньян, премия имени Кеосаяна присуждается не реже десяти раз в год – по мере того, как будут появляться достойные истории. Отбор лауреатов и вручение наград Симоньян проводит лично.

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