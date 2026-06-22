Средняя пенсия неработающих россиян в 13 регионах превысила 30 000 рублей

4 июня министр финансов Антон Силуанов, поясняя повод создания объединенного фонда, заявил, что пенсионные деньги «молчунов» – пенсионеров, которые не переводили пенсию негосударственным пенсионным фондам (НПФ), – могут превратить в долгосрочные сбережения. По его словам, этими деньгами можно будет воспользоваться, унаследовать их, снять в случае особых жизненных ситуаций. Тогда же председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо создать условия, стимулирующие бизнес активнее участвовать в пенсионных программах. Для крупных компаний, по его мнению, следует ввести квазиобязательства – участие в таких программах должно стать вопросом принципа и частью моральной ответственности. Для среднего и малого бизнеса нужно упростить процедуры формирования пенсионных ресурсов, перевода и учета средств.