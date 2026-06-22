Средняя пенсия неработающих россиян в 13 регионах превысила 30 000 рублей
Средний размер пенсии неработающих граждан в мае 2026 г. превысил 30 000 руб. в 13 регионах России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке (44 069 руб.), в Ненецком автономном округе (40 082 руб.), Камчатском крае (39 444 руб.), Магаданской области (39 242 руб.), Ханты-Мансийском (38 463 руб.) и Ямало-Ненецком (38 112 руб.) автономных округах. Выше 35 000 руб. пенсии также в Мурманской области (35 655 руб.) и на Сахалине (35 118 руб.).
В Якутии средняя пенсия составила 34 640 руб., в Республике Коми – 33 011 руб., в Архангельской области – 32 654 руб., в Карелии – 31 786 руб., в Хабаровском крае – 30 229 руб.
4 июня министр финансов Антон Силуанов, поясняя повод создания объединенного фонда, заявил, что пенсионные деньги «молчунов» – пенсионеров, которые не переводили пенсию негосударственным пенсионным фондам (НПФ), – могут превратить в долгосрочные сбережения. По его словам, этими деньгами можно будет воспользоваться, унаследовать их, снять в случае особых жизненных ситуаций. Тогда же председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо создать условия, стимулирующие бизнес активнее участвовать в пенсионных программах. Для крупных компаний, по его мнению, следует ввести квазиобязательства – участие в таких программах должно стать вопросом принципа и частью моральной ответственности. Для среднего и малого бизнеса нужно упростить процедуры формирования пенсионных ресурсов, перевода и учета средств.