Напавшему на посетителей ТЦ в Краснодаре предъявили обвинение

Его обвинили в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье об убийстве ему может грозить до 20 лет лишения свободы.