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Напавшему на посетителей ТЦ в Краснодаре предъявили обвинение

Ведомости

Следствие предъявило обвинение в убийстве 19-летнему молодому человеку, напавшему на с ножом на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Его обвинили в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье об убийстве ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Нападение на ТЦ в Краснодаре произошло 20 июня. По версии следствия, 19-летний юноша беспричинно наносил посетителям удары ножами. В результате погибла 41-летняя женщина. Ножевые ранения получили 38-летняя и 65-летняя женщины, а также 56-летний мужчина.

Преступника задержали очевидцы. На опубликованном видео в СМИ задержанный сознался в нападении, а на вопрос о мотиве заявил, что ему «жизнь надоела». Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявляла, что Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в краснодарском торговом центре, получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.

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