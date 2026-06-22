АТОР не видит ажиотажа среди россиян на туры в ОАЭ

21 июня «Ведомости» писали со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, что все операторы этой организации вновь начали продавать поездки в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов.