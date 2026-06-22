АТОР не видит ажиотажа среди россиян на туры в ОАЭ
После снятия ограничений на продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОЭА) продажи оживились, но ажиотажа на рынке не наблюдается. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В первые дни после снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ туроператоры наблюдали оживление продаж по направлению, однако ажиотажного спроса нет – в ряде компаний говорят об уровне 60% от объемов в годовом выражении. Полная картина спроса будет видна примерно через неделю», – отметили специалисты.
По данным АТОР, в выходные 20–21 июня в «Русском экспрессе» было получено уже 55% заявок от обычного для этого направления летом недельного объема. В Space Travel объяснили, что в сравнении с последней неделей июня 2025 г. туристическая активность еще не достигла прежних объемов.
21 июня «Ведомости» писали со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, что все операторы этой организации вновь начали продавать поездки в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов.