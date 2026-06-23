Авиакомпания заплатит 7 млн рублей за крушение Ан-24 в Приамурье

Катастрофа произошла утром 24 июля 2025 г. в Амурской области. Самолет Ан-24 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. Погибли 48 человек: три члена летного экипажа, бортпроводник, два инженера и 42 пассажира.