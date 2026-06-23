Авиакомпания заплатит 7 млн рублей за крушение Ан-24 в Приамурье
Суд взыскал с авиакомпании «И8» (прежнее название – «Ангара») 7 млн руб. в пользу родственников погибших при крушении самолета Ан-24 под Тындой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
С авиакомпании взыскали в пользу каждого из четырех истцов 1 млн руб. компенсации морального вреда за гибель дочери или сына и 750 000 руб. в счет компенсации морального вреда за гибель внучки.
«Общая сумма взысканного морального вреда составила 7 млн руб.», – говорится в сообщении.
Катастрофа произошла утром 24 июля 2025 г. в Амурской области. Самолет Ан-24 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. Погибли 48 человек: три члена летного экипажа, бортпроводник, два инженера и 42 пассажира.
Основной причиной происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал снижение воздушного судна ниже безопасной высоты в сложных метеоусловиях при заходе на посадку в аэропорту Тынды.