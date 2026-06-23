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Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника»

Ведомости

Правительство США выступило против плана по продаже с аукциона более 100 артефактов, поднятых с обломков «Титаника». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Речи идет о реализации личных вещей, денег, кухонных принадлежностей и предметов декора.

RMS Titanic, владеющая эксклюзивными правами на подъем затонувшего в Северной Атлантике судна, впервые хочет продать артефакты, несмотря на предыдущие договоренности о том, что их будут выставлять исключительно в музеях и на передвижных выставках. RMS Titanic предложила выставить артефакты на аукцион и презентовать их в рамках мирового турне по четырем городам. В судебных документах, поданных в США, упоминается план компании по продаже артефактов, в том числе бронзового херувима, ожерелья из золотых самородков и кулона в форме сердца.

Непотопляемый миф: трагедия и вечная слава «Титаника»

Общество

В ноябре 2025 г. аукционный дом Henry Aldridge & Son сообщил о продаже с аукциона золотых часов магната Исидора Штрауса, погибшего при крушении «Титаника». Они были проданы за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов ($2,3 млн). В апреле 2018 г. в Великобритании на аукционе продали за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000) меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника». Его забрал с корабля второй офицер лайнера Чарльз Лайтхоллер. В нем перечислены блюда, которые подавались техническому составу «Титаника» во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.

«Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту были 2208 человек. В результате крушения, по разным оценкам, погибли от 1495 до 1635 человек.

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