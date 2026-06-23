Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника»

В ноябре 2025 г. аукционный дом Henry Aldridge & Son сообщил о продаже с аукциона золотых часов магната Исидора Штрауса, погибшего при крушении «Титаника». Они были проданы за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов ($2,3 млн). В апреле 2018 г. в Великобритании на аукционе продали за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000) меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника». Его забрал с корабля второй офицер лайнера Чарльз Лайтхоллер. В нем перечислены блюда, которые подавались техническому составу «Титаника» во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.