Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника»
Правительство США выступило против плана по продаже с аукциона более 100 артефактов, поднятых с обломков «Титаника». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на судебные документы.
Речи идет о реализации личных вещей, денег, кухонных принадлежностей и предметов декора.
RMS Titanic, владеющая эксклюзивными правами на подъем затонувшего в Северной Атлантике судна, впервые хочет продать артефакты, несмотря на предыдущие договоренности о том, что их будут выставлять исключительно в музеях и на передвижных выставках. RMS Titanic предложила выставить артефакты на аукцион и презентовать их в рамках мирового турне по четырем городам. В судебных документах, поданных в США, упоминается план компании по продаже артефактов, в том числе бронзового херувима, ожерелья из золотых самородков и кулона в форме сердца.
В ноябре 2025 г. аукционный дом Henry Aldridge & Son сообщил о продаже с аукциона золотых часов магната Исидора Штрауса, погибшего при крушении «Титаника». Они были проданы за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов ($2,3 млн). В апреле 2018 г. в Великобритании на аукционе продали за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000) меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника». Его забрал с корабля второй офицер лайнера Чарльз Лайтхоллер. В нем перечислены блюда, которые подавались техническому составу «Титаника» во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.
«Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту были 2208 человек. В результате крушения, по разным оценкам, погибли от 1495 до 1635 человек.