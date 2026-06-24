Сальдо: в Херсонской области полностью или частично обесточены все округа
Полное или частичное отключение электроэнергии зафиксировано во всех округах Херсонской области, сообщил в Max губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, энергетики и специалисты аварийных служб работают на местах отключения электроэнергии. Сальдо подчеркнул, что они делают все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в дома.
23 июня крупное отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за технологических нарушений в энергосетях. Компания «Крымэнерго» сообщала, что, предварительно, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова, в том числе Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой.
В Херсонской области полное или частичное прекращение подачи электроэнергии было зафиксировано в апреле. Тогда Сальдо говорил, что это произошло во всех округах региона, и не уточнял причину.