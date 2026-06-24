Продажи туров в ОАЭ сократились почти в шесть раз в июне
Число заявок на туры в Объединенные Арабские Эмираты сократилось в 5,8 раза в июне 2026 г. в сравнении с показателем того же месяца 2025 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.
По данным компании, средний чек при этом увеличился на 33% и достиг 248 000 руб. Аналитики отметили, что причиной такой динамики цены стала частичная отмена рейсов в ОАЭ и дефицит перевозки. Onlinetours подчеркивает, что после восстановления полетной программы цены, согласно ожиданиям экспертов, могут снизиться.
Сервис бронирования считает, что при восстановлении полетов ОАЭ летом также сможет конкурировать с массовыми направлениями туризма.
22 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ продажи оживились, но ажиотажа на рынке не наблюдается. При этом в выходные 20–21 июня в «Русском экспрессе» было получено уже 55% заявок от обычного для этого направления летом недельного объема. В Space Travel объяснили, что в сравнении с последней неделей июня 2025 г. туристическая активность еще не достигла прежних объемов.
21 июня «Ведомости» писали со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, что все операторы этой организации вновь начали продавать поездки в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов.