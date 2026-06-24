Продажи туров в ОАЭ сократились почти в шесть раз в июне

22 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ продажи оживились, но ажиотажа на рынке не наблюдается. При этом в выходные 20–21 июня в «Русском экспрессе» было получено уже 55% заявок от обычного для этого направления летом недельного объема. В Space Travel объяснили, что в сравнении с последней неделей июня 2025 г. туристическая активность еще не достигла прежних объемов.