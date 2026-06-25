АТОР: данных о пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле нет
Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле на данный момент не поступало. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР также отметили, что основным туристическим направлением для россиян в Венесуэле традиционно являлся остров Маргарита. По данным ассоциации, он практически не пострадал от последствий землетрясения, хотя подземные толчки там ощущались. При этом чартерные программы на остров были прекращены еще в декабре 2025 г., и сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие через пересадочные маршруты.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о 32 погибших в результате землетрясения. Еще около 700 человек были ранены. Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека. В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000 человек.
Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.