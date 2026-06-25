АТОР: данных о пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле нет

В АТОР также отметили, что основным туристическим направлением для россиян в Венесуэле традиционно являлся остров Маргарита. По данным ассоциации, он практически не пострадал от последствий землетрясения, хотя подземные толчки там ощущались. При этом чартерные программы на остров были прекращены еще в декабре 2025 г., и сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие через пересадочные маршруты.