В здании панорамы «Оборона Севастополя» нашли уцелевшее полотно диорамы
В здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», серьезно пострадавшем в результате пожара после атаки беспилотника, обнаружили практически не поврежденное полотно диорамы «Подземно-минная война в Севастополе». Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя.
«Диорама сохранилась заметно лучше фрагментов панорамы – ей чудом удалось уцелеть», – сообщили в музее, отметив, что полотно удалось найти не сразу, так как оно скрывалось под завалами.
Созданная в 1958 г. работа посвящена подземно-минным операциям периода первой обороны Севастополя, прежде всего событиям на четвертом бастионе. По предварительной оценке специалистов, состояние полотна остается удовлетворительным. В дальнейшем его планируют передать на реставрацию в профильные центры, после чего эксперты решат вопрос о возможности дальнейшего экспонирования.
Во время разбора завалов также были обнаружены живописные фрагменты «Солдат-денщик» и «Кок» работы Николая Соломина. Если первый находится в неудовлетворительном состоянии, то второй сохранился значительно лучше благодаря тому, что располагался на подрамнике.
До этого сообщалось, что сотрудники музея смогли спасти 14 сюжетных фрагментов панорамы и 11 фрагментов с изображением неба.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Возникшему пожару был присвоен четвертый ранг сложности. 16 июня сообщалось, что после атаки утрачено более 90% полотна панорамы. Лучше всего сохранились участки с изображением оборонительной башни Малахова кургана и укреплений на правом фланге батареи Сенявина.