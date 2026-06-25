В здании панорамы «Оборона Севастополя» нашли уцелевшее полотно диорамы

Во время разбора завалов также были обнаружены живописные фрагменты «Солдат-денщик» и «Кок» работы Николая Соломина. Если первый находится в неудовлетворительном состоянии, то второй сохранился значительно лучше благодаря тому, что располагался на подрамнике.