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Бастрыкин предложил заменить «Разговоры о важном» встречами с военными

Ведомости

«Разговоры о важном» в школах следует заменить «уроками мужества» и приглашать на них участников спецоперации. С такой инициативой выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на ПМЮФе.

«Необходимо заменить «Разговоры о важном» уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах», – сказал он (цитата по ТАСС).

Бастрыкин также предложил назначать ветеранов заместителями директоров школ по воспитательной работе. «Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора – это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах», – аргументировал он.

«Разговоры о важном» являются внеурочным предметом. Они проводятся по единому регламенту каждый понедельник во всех школах и колледжах России с 1 сентября 2022 г. В учебном году 2023/2024 во всех российских школах появились советники директора по воспитанию, они занимаются идеологической работой среди школьников.

ВЦИОМ в мае провел опрос среди школьников о предмете. Положительно к «Разговорам о важном» относятся 56% подростков, скорее положительно – 28%. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно – 4%.

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