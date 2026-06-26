Бастрыкин предложил заменить «Разговоры о важном» встречами с военными

«Разговоры о важном» являются внеурочным предметом. Они проводятся по единому регламенту каждый понедельник во всех школах и колледжах России с 1 сентября 2022 г. В учебном году 2023/2024 во всех российских школах появились советники директора по воспитанию, они занимаются идеологической работой среди школьников.