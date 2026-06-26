ВОЗ: число жертв землетрясений в Венесуэле может исчисляться сотнями
Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле, вероятно, будет исчисляться сотнями. Об этом заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиро Угарте на брифинге в Женеве.
По его словам, реальную оценку ситуации предоставить «крайне сложно», так как коммуникация и доступ к центрам здравоохранения затруднены.
«По нашим данным, число смертей, вероятно, составит сотни, а число пострадавших – тысячи», – сказал Угарте (цитата по «РИА Новости»).
Директор департамента добавил, что сейчас приоритетом является спасение как можно большего числа людей и оказание неотложной медпомощи раненым, так как первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.
Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо 26 июня сообщал о 235 погибших. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы. По данным геологической службы США, подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последний век. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.