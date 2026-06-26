ВОЗ: число жертв землетрясений в Венесуэле может исчисляться сотнями

Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо 26 июня сообщал о 235 погибших. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы. По данным геологической службы США, подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последний век. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.