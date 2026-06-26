Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,419+2,23%VEON-RX49,9-0,2%MRKS0,354-10,17%IMOEX2 319,68+2,77%RTSI966,16+2,77%RGBI113,06-1,08%RGBITR751,37-1,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВОЗ: число жертв землетрясений в Венесуэле может исчисляться сотнями

Ведомости

Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле, вероятно, будет исчисляться сотнями. Об этом заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиро Угарте на брифинге в Женеве.

По его словам, реальную оценку ситуации предоставить «крайне сложно», так как коммуникация и доступ к центрам здравоохранения затруднены.

«По нашим данным, число смертей, вероятно, составит сотни, а число пострадавших – тысячи», – сказал Угарте (цитата по «РИА Новости»).

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Политика / Международные новости

Директор департамента добавил, что сейчас приоритетом является спасение как можно большего числа людей и оказание неотложной медпомощи раненым, так как первые 72 часа после землетрясения имеют решающее значение.

Два мощных землетрясения с интервалом около минуты произошли на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня по московскому времени. Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо 26 июня сообщал о 235 погибших. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получили легкие травмы. По данным геологической службы США, подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последний век. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
1  / 8

Вечером 24 июня в Венесуэле произошла серия мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США (USGS), два землетрясения случились практически одновременно – с интервалом менее минуты. Магнитуда первого составила 7,2, второго – 7,5. В результате обрушились жилые дома и другие здания. Как минимум 164 человека погибли, еще более 970 получили ранения, сообщила 25 июня утром исполняющая обязанности президента Делси Родригес. Глава государства отметила, что цифры могут вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ. / Maxwell Briceno / REUTERS

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте