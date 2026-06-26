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Бастрыкин заявил, что онлайн-игры стали идеальной средой для вербовки подростков

Ведомости

Онлайн-игры стали идеальной средой для контакта вербовщиков с подростками и привлечения их к противоправным действиям, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Крайне коварный метод – использование компьютерных онлайн-игр. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для поиска жертв», – сказал он (цитата по «Интерфакс-Россия»).

Председатель СК России подчеркнул, что совместное прохождения миссий в играх позволяет вербовщикам завязывать «так называемую дружбу» с подростком. После этого детей просят выполнить простые действия, например, найти координаты военкомата или сфотографировать какие-либо объекты. Позже с помощью шантажа и угроз подростков привлекают к поджогам и диверсиям. Кроме того, злоумышленники могут, наоборот, завлекать жертв обещаниями денег и славы.

По словам Бастрыкина, вербовщики пытаются представить диверсии в качестве «акта справедливости», «борьбы с системой» или «участия в крутой игре в реальности».

В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение подобных преступлений. Кроме того, возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсию, снижен до 14 лет. Участие в диверсионном сообществе теперь включено в перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание.

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