Бастрыкин заявил, что онлайн-игры стали идеальной средой для вербовки подростков
Онлайн-игры стали идеальной средой для контакта вербовщиков с подростками и привлечения их к противоправным действиям, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.
Председатель СК России подчеркнул, что совместное прохождения миссий в играх позволяет вербовщикам завязывать «так называемую дружбу» с подростком. После этого детей просят выполнить простые действия, например, найти координаты военкомата или сфотографировать какие-либо объекты. Позже с помощью шантажа и угроз подростков привлекают к поджогам и диверсиям. Кроме того, злоумышленники могут, наоборот, завлекать жертв обещаниями денег и славы.
По словам Бастрыкина, вербовщики пытаются представить диверсии в качестве «акта справедливости», «борьбы с системой» или «участия в крутой игре в реальности».
В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение подобных преступлений. Кроме того, возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсию, снижен до 14 лет. Участие в диверсионном сообществе теперь включено в перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание.