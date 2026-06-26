Бастрыкин заявил, что онлайн-игры стали идеальной средой для вербовки подростков

В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение подобных преступлений. Кроме того, возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсию, снижен до 14 лет. Участие в диверсионном сообществе теперь включено в перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание.