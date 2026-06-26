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Дмитриев: Иванов внес важнейший вклад в развитие России и беззаветно ей служил

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ и экс-руководителя администрации президента Сергея Иванова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев назвал смерть Иванова тяжелой и невосполнимой утратой для всех, кто был с ним знаком. «Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны», – пояснил Дмитриев, выразив соболезнования семье и близким умершего.

Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Иванова

Политика / Власть

Иванов скончался на 74-м году жизни. Он родился в Ленинграде в 1953 г., окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого замначальника одного из управлений Службы внешней разведки. После чего занимал посты заместителя директора ФСБ и секретаря Совета безопасности РФ. В 2001 г. возглавил Минобороны России, позднее был первым заместителем председателя правительства и заместителем председателя правительства РФ.

В 2011–2016 гг. Иванов руководил администрацией президента, а затем занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В отставку по собственному желанию он ушел 4 февраля.

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