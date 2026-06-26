Дмитриев: Иванов внес важнейший вклад в развитие России и беззаветно ей служил

Иванов скончался на 74-м году жизни. Он родился в Ленинграде в 1953 г., окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. прошел путь от оперуполномоченного Первого Главного управления КГБ СССР до первого замначальника одного из управлений Службы внешней разведки. После чего занимал посты заместителя директора ФСБ и секретаря Совета безопасности РФ. В 2001 г. возглавил Минобороны России, позднее был первым заместителем председателя правительства и заместителем председателя правительства РФ.