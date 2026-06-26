В РФ введут уголовную ответственность за розничную торговлю табаком без лицензии

Новое правило предусматривает штраф в размере от 500 000 до 1 млн руб. за продажу без лицензии в крупном размере (от 100 000 руб.), либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае совершения нарушения в особо крупном размере фигурантам грозит штраф до 4 млн руб., либо срок принудительных работ или лишения свободы до пяти лет.