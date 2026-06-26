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Главная / Общество /

В РФ введут уголовную ответственность за розничную торговлю табаком без лицензии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размерах. Это следует из документа, размещенного на сайте правовых актов.

Новое правило предусматривает штраф в размере от 500 000 до 1 млн руб. за продажу без лицензии в крупном размере (от 100 000 руб.), либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае совершения нарушения в особо крупном размере фигурантам грозит штраф до 4 млн руб., либо срок принудительных работ или лишения свободы до пяти лет.

Закон начнет действовать с марта 2027 г.

С марта 2027 г. по март 2032 г. российские регионы будут иметь право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН, т. е. электронных сигарет, вейпов) и жидкостей для них, писали «Ведомости». Законом определили, что продажа табачной и никотинсодержащей продукции будет запрещена на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям и помещениям образовательных организаций.

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