Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH4 365+5,63%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,81-0,42%RGBITR756,3-0,38%
Главная / Общество /

СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Ведомости

Следственный комитет задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна по подозрению в коррупции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Ведомство оказывает активное содействие следственным органам. Минпромторг России подчеркивает свою политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям», – заявили в пресс-службе.

Управление, которое возглавлял Цупрун, занимается разработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в курируемых отраслях промышленности, а также администрирует программы финансовой поддержки для производителей техники и оборудования.

Чиновник был задержан на рабочем месте 26 июня, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Управление, которое возглавлял Цупрун.

Задержание Цупруна стало не первым подобным случаем в Минпромторге за последнее время. В ноябре 2025 г. был арестован директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В феврале 2026 г. правоохранительные органы задержали экс-главу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её