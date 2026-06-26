СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Управление, которое возглавлял Цупрун, занимается разработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в курируемых отраслях промышленности, а также администрирует программы финансовой поддержки для производителей техники и оборудования.



Чиновник был задержан на рабочем месте 26 июня, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Управление, которое возглавлял Цупрун.



Задержание Цупруна стало не первым подобным случаем в Минпромторге за последнее время. В ноябре 2025 г. был арестован директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В феврале 2026 г. правоохранительные органы задержали экс-главу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова.