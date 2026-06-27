При пожаре в музее Севастополя уцелели 25 фрагментов полотна панорамы

В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Возникшему пожару был присвоен четвертый ранг сложности. 16 июня сообщалось, что после атаки утрачено более 90% полотна панорамы. Лучше всего сохранились участки с изображением оборонительной башни Малахова кургана и укреплений на правом фланге батареи Сенявина.