При пожаре в музее Севастополя уцелели 25 фрагментов полотна панорамы
При пожаре в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» уцелели 25 фрагментов полотна, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора музея Михаила Смородкина.
Из них 14 фрагментов с сюжетом, 11 – с изображением неба. Остались целы 16 крупных частей панорамы, которые были намотаны на валы.
Смородкин рассказал, что все фрагменты законсервированы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющееся объектом культурного наследия федерального значения. Возникшему пожару был присвоен четвертый ранг сложности. 16 июня сообщалось, что после атаки утрачено более 90% полотна панорамы. Лучше всего сохранились участки с изображением оборонительной башни Малахова кургана и укреплений на правом фланге батареи Сенявина.
25 июня в Музее обороны Севастополя сообщили, что обнаружили практически не поврежденное полотно диорамы «Подземно-минная война в Севастополе». В дальнейшем его планируют передать на реставрацию в профильные центры, после чего эксперты решат вопрос о возможности дальнейшего экспонирования.