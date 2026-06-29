В РФ вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев. Фигурантам также запрещено в течение двух–трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере развлечений, общественного питания и досуга. Еще суд постановил взыскать с владельца заведения более 1 млн руб., которые, по версии следствия, были получены в качестве дохода от деятельности экстремистской организации.