Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,416-0,64%BISVP9,8+0,72%RGSS0,171+0,23%IMOEX2 288,25+0,12%RTSI935,42+0,11%RGBI113,81+0,65%RGBITR757,05+0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В РФ вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Ведомости

Центральный райсуд Оренбурга вынес приговор по первому в России уголовному делу об организации и участии в деятельности международного общественного движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в суде.

Фигурантами дела стали владелец, администратор и арт-директор бара Pose. По версии следствия, после признания движения экстремистским они продолжили проводить в заведении мероприятия, направленные на продолжение деятельности запрещенной организации. Согласно материалам дела, в клубе демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга посетителей.

«Вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал», – сообщили в суде.

Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев. Фигурантам также запрещено в течение двух–трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере развлечений, общественного питания и досуга. Еще суд постановил взыскать с владельца заведения более 1 млн руб., которые, по версии следствия, были получены в качестве дохода от деятельности экстремистской организации.

2 июня также сообщалось, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте