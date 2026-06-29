В РФ вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества
Центральный райсуд Оренбурга вынес приговор по первому в России уголовному делу об организации и участии в деятельности международного общественного движения ЛГБТ
Фигурантами дела стали владелец, администратор и арт-директор бара Pose. По версии следствия, после признания движения экстремистским они продолжили проводить в заведении мероприятия, направленные на продолжение деятельности запрещенной организации. Согласно материалам дела, в клубе демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга посетителей.
«Вину в совершении инкриминируемых преступлений ни один из подсудимых не признал», – сообщили в суде.
Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев. Фигурантам также запрещено в течение двух–трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере развлечений, общественного питания и досуга. Еще суд постановил взыскать с владельца заведения более 1 млн руб., которые, по версии следствия, были получены в качестве дохода от деятельности экстремистской организации.
2 июня также сообщалось, что директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ.