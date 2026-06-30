Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Артур Дмитриев – первый фигурист в истории, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 г. в Альбервилле он победил в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 г. в Нагано – с Оксаной Казаковой. В 1994 г. в Лиллехаммере завоевал серебряную медаль.