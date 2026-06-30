Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Артур Дмитриев – первый фигурист в истории, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 г. в Альбервилле он победил в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 г. в Нагано – с Оксаной Казаковой. В 1994 г. в Лиллехаммере завоевал серебряную медаль.
На чемпионатах мира Дмитриев становился первым в 1991 и 1992 гг., на чемпионатах Европы трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала (1991, 1992, 1996).
После завершения спортивной карьеры работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников – двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призеры чемпионатов Европы Мария Мухортова и Александр Энберт.
Фигурист награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) и орденом Дружбы народов (1994).