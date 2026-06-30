Трое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по остановке в Шебекине
Три мирных жителя Шебекина в Белгородской области пострадали в результате детонации украинского FPV-дрона на остановке, сообщил региональный оперативный штаб.
Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. У них диагностировали осколочные ранения спины, предплечья и ног. Медики оказывают им необходимую помощь. В результате удара также поврежден автомобиль.
По данным оперштаба, в селе Новая Таволжанка атакой беспилотника были выбиты окна и посечен фасад надворной постройки. В поселке Красная Яруга повреждения получила кабина грузового автомобиля. В Пролетарском последствия зафиксировали на остеклении и фасаде коммерческого здания, пострадала «Газель». В Бессоновке из-за удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.
28 июня мирный житель погиб в результате атак ВСУ по Белгородской области. По словам врио губернатора региона Александра Шуваева, в Ракитянском округе ранения получил еще один человек, он находится на амбулаторном лечении. Тогда за сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. Четыре обстрела было совершено с помощью артиллерии.
В ночь на 30 июня силы ПВО ликвидировали 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами России. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.