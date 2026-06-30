Трое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по остановке в Шебекине

28 июня мирный житель погиб в результате атак ВСУ по Белгородской области. По словам врио губернатора региона Александра Шуваева, в Ракитянском округе ранения получил еще один человек, он находится на амбулаторном лечении. Тогда за сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. Четыре обстрела было совершено с помощью артиллерии.