Минтруд: новую семейную выплату уже получили 850 000 родителей

Условием для получения выплаты стал средний доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума, добавили в Соцфонде. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Если они в разводе, им также не откажут в предоставлении средств. При этом у них не должно быть долгов по алиментам. Россияне могут подать заявление на получение выплаты до 1 октября 2026 г. В Соцфонд также могут обратиться усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.