Минтруд: новую семейную выплату уже получили 850 000 родителей
Новую семейную налоговую выплату уже получили 850 000 родителей, а ее средний размер составляет около 30 000 руб. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на форуме женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России», передает «РИА Новости».
По ее словам, на текущий день Социальный фонд получил 2,7 млн обращений. В Минтруде отмечают, что число обращений продолжает увеличиваться, поэтому количество получателей семейной налоговой выплаты также будет расти.
Форум женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.
29 июня Социальный фонд России сообщил, что в первый месяц предоставления выплаты работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей, ее средний размер составил 30 000 руб. Как объяснили представители Соцфонда, каждая семья получает индивидуальную сумму. Она зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке в 6%, а разница между первоначальной (13% от дохода) и итоговой суммами возвращается россиянам. Так высчитывается ежегодная семейная выплата.
Условием для получения выплаты стал средний доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума, добавили в Соцфонде. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Если они в разводе, им также не откажут в предоставлении средств. При этом у них не должно быть долгов по алиментам. Россияне могут подать заявление на получение выплаты до 1 октября 2026 г. В Соцфонд также могут обратиться усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.