Верховный суд США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

В сентябре 2025 г. администрация президента США обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть конституционность указа главы государства, направленного на отмену гражданства по праву рождения. В первый же день на посту 20 января Трамп подписал указ «О защите значения и ценности американского гражданства». В нем администрация подчеркнула некорректную, по ее мнению, интерпретацию XIV поправки. 5 февраля окружная судья Дебра Бордман приняла решение о блокировке указа в целом до принятия решения судом вышестоящей инстанции.