Верховный суд США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению
Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа, ограничивавший автоматическое предоставление американского гражданства детям, родившимся на территории страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.
Решение было принято большинством в шесть голосов против трех. Суд отменил указ, который Трамп подписал 20 января 2025 г. Документ предусматривал, что XIV поправка к Конституции США не должна распространяться на детей, чьи родители не являются гражданами страны или не имеют статуса законных постоянных резидентов. В частности, ограничения касались детей иностранцев, находившихся в США нелегально либо по туристическим или студенческим визам.
«Гражданство, тогда и сейчас, было правом на обладание правами, чтобы свободно участвовать в нашем политическом сообществе. Создатели XIV поправки расширили это обещание на „каждого свободно рожденного человека на этой земле». Мы держим это обещание сегодня», – написал верховный судья Джон Робертс в разделе «мнение суда».
В сентябре 2025 г. администрация президента США обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть конституционность указа главы государства, направленного на отмену гражданства по праву рождения. В первый же день на посту 20 января Трамп подписал указ «О защите значения и ценности американского гражданства». В нем администрация подчеркнула некорректную, по ее мнению, интерпретацию XIV поправки. 5 февраля окружная судья Дебра Бордман приняла решение о блокировке указа в целом до принятия решения судом вышестоящей инстанции.
В мае 2026 г. США ужесточили правила получения грин-карт для иностранцев, временно находящихся в стране. Как говорится в сообщении службы гражданства и иммиграции США (USCIS), иностранцы, желающие получить постоянный вид на жительство (ВНЖ), теперь должны проходить процедуру через американские консульства за пределами США через госдепартамент. Исключения будут допускаться только в «чрезвычайных обстоятельствах». Сотрудникам USCIS предписано рассматривать каждое дело индивидуально с учетом всех обстоятельств и представленной информации.