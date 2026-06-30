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При обрушении крыши учебного центра в Пакистане погибли не менее 14 детей

Ведомости

В пакистанском городе Лахор не менее 14 детей стали жертвами обрушения крыши частного учебного центра. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранительных органов, поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Под завалами были обнаружены более 20 человек. В результате обрушения восемь детей и один преподаватель получили множественные травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы начали расследование причин обрушения. В рамках следственных действий задержаны два человека, включая владельца здания, где располагался частный учебный центр.

25 июня два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 1430 человек, 3238 ранены. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.

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