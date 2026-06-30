При обрушении крыши учебного центра в Пакистане погибли не менее 14 детей

25 июня два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 1430 человек, 3238 ранены. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.