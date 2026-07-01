«Госуслуги» разрешат подавать документы на сделки с недвижимостью по биометрии
На «Госуслугах» расширят услуги на сделки с недвижимостью – подать документы на регистрацию права собственности можно будет через биометрию. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Функция будет интегрирована в жизненную ситуацию «Приобретение недвижимости».
«Сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, с другой стороны, станет дополнительным инструментом защиты участников сделки», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Прежде для удаленного проведения сделки необходимо было личное посещение МФЦ для подтверждения согласия. Как говорил депутат Александр Аксененко, участниками новой системы станут продавцы, покупатели, риелторы, нотариусы и государственные органы.
В начале июня министр транспорта Андрей Никитин заявил, что масштабное внедрение биометрии в аэропортах может начаться в этом году. 1 июня в ВТБ сообщили, что в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» ввели регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии.