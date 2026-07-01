«Госуслуги» разрешат подавать документы на сделки с недвижимостью по биометрии

В начале июня министр транспорта Андрей Никитин заявил, что масштабное внедрение биометрии в аэропортах может начаться в этом году. 1 июня в ВТБ сообщили, что в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» ввели регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии.