Количество дипфейков в России выросло в 26 раз с начала 2025 года
В России число дипфейков увеличилось в 26 раз с начала 2025 г., сообщил «Ведомостям» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По данным банка, в среднем ущерб от мошеннической атаки, связанной с дипфейками, достигает 16 млн руб. При этом на создание дипфейка аферисты тратят около 50 руб. Организация уточнила, что существует теневой сегмент интернета, где в доступе находятся как минимум 40 000 готовых дипфейк-видеороликов. В них имитируются выступления представителей различных ведомств и организаций. Кузнецов рассказал, что стоимость одной такой заготовки составляет примерно 50 руб.
В начале июня управление по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» совместно с ЦАСИ (Центр аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве) подсчитали, что количество дипфейк-видео на социально значимые темы в первые пять месяцев 2026 г. достигло 616. Эти ролики, например, представляют собой фейковые заявления губернаторов. Примерно столько же (627 единиц) было зафиксировано за весь 2025 г. В годовом же выражении рост оказался пятикратным: за прошлые пять месяцев выявили всего 117 видео. При этом в статистике не учитывались развлекательные дипфейк-видео.
27 мая председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов поручил провести масштабный анализ судебной практики по делам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В перечень вопросов, в частности, должны войти споры о защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении материалов, созданных с помощью ИИ, включая дипфейки. Кроме того, будет изучена практика защиты интеллектуальной собственности, в том числе случаи использования произведений авторов для обучения больших языковых моделей без их согласия.