Количество дипфейков в России выросло в 26 раз с начала 2025 года

В начале июня управление по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» совместно с ЦАСИ (Центр аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве) подсчитали, что количество дипфейк-видео на социально значимые темы в первые пять месяцев 2026 г. достигло 616. Эти ролики, например, представляют собой фейковые заявления губернаторов. Примерно столько же (627 единиц) было зафиксировано за весь 2025 г. В годовом же выражении рост оказался пятикратным: за прошлые пять месяцев выявили всего 117 видео. При этом в статистике не учитывались развлекательные дипфейк-видео.