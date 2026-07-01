Умер исполнитель любимой песни Трампа

29 января супруга президента США Мелания Трамп рассказала, что в целом ей нравятся танцы мужа, хотя не во всех ситуациях она считает их уместными. По ее словам, такие выступления стали частью его публичного образа и пользуются популярностью у населения. Она также напомнила, что сама танцевала под композицию группы Village People во время церемонии инаугурации Трампа на второй президентский срок.