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Умер исполнитель любимой песни Трампа

Умер солист Village People и соавтор песни YMCA Виктор Уиллис
Ведомости

Солист и один из основателей американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. О смерти музыканта коллектив сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Виктор скончался 30 июня после непродолжительной, но стремительно развивавшейся болезни», – говорится в сообщении.

Уиллис был одним из создателей Village People и соавтором наиболее известных хитов коллектива, включая «Y.M.C.A.», «Macho Man», «In the Navy» и «Go West».

Песня «Y.M.C.A.» получила особую известность в последние годы благодаря президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно исполнял под нее свой фирменный танец на предвыборных митингах, после объявления победы на президентских выборах, а также во время выступления Village People на жеребьевке чемпионата мира по футболу в декабре 2025 г.

29 января супруга президента США Мелания Трамп рассказала, что в целом ей нравятся танцы мужа, хотя не во всех ситуациях она считает их уместными. По ее словам, такие выступления стали частью его публичного образа и пользуются популярностью у населения. Она также напомнила, что сама танцевала под композицию группы Village People во время церемонии инаугурации Трампа на второй президентский срок.

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