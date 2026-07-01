Верховный суд утвердил подходы к спорам о продаже жилья после дела Долиной
Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жилой недвижимостью. Документ содержит правовые позиции по спорам, в которых одна из сторон утверждает, что заключила сделку под влиянием обмана, как это было в деле народной артистки РФ Ларисы Долиной.
В обзоре разъясняется, что само по себе заблуждение относительно мотивов совершения сделки не является достаточным основанием для признания ее недействительной. При рассмотрении подобных споров судам рекомендовано оценивать добросовестность покупателя, а также то, мог ли он распознать заблуждение, под влиянием которого действовал продавец.
«При этом суд должен предоставить обеим сторонам равный объем защиты», – пояснили в ВС РФ.
Еще в августе 2024 г. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, когда продала квартиру предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Первоначально суды пришли к выводу, что сделка была совершена артисткой в состоянии, при котором она не могла в полной мере осознавать свои действия, и постановили вернуть ей квартиру без выплаты компенсации покупательнице. 16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила эти решения и признала право собственности на квартиру за Лурье, указав на необходимость защиты добросовестного приобретателя.
9 июня сообщалось, что в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск Долиной о возмещении ущерба к лицам, которых следствие считает причастными к мошенничеству. Ответчиками по делу указаны Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.