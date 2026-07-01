Верховный суд утвердил подходы к спорам о продаже жилья после дела Долиной

Еще в августе 2024 г. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, когда продала квартиру предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Первоначально суды пришли к выводу, что сделка была совершена артисткой в состоянии, при котором она не могла в полной мере осознавать свои действия, и постановили вернуть ей квартиру без выплаты компенсации покупательнице. 16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила эти решения и признала право собственности на квартиру за Лурье, указав на необходимость защиты добросовестного приобретателя.