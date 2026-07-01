Лантратова попросит омбудсмена Украины помочь семье погибшего бойца спецоперации

Вопрос был поднят во время приема участников СВО и их родственников, который Лантратова провела 1 июля совместно с руководителем Комитета семей воинов Отечества, членом Совета по правам человека Юлией Белеховой. Как уточнили в пресс-службе, супруга погибшего военнослужащего попросила помочь найти свидетельство о рождении мужа, который родился в Запорожье, а также организовать повторный ДНК-тест, поскольку первая экспертиза не дала результата. По итогам обращения будет подготовлено письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.