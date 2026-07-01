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Лантратова попросит омбудсмена Украины помочь семье погибшего бойца спецоперации

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит обращение украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие семье погибшего российского военнослужащего в получении необходимых документов и проведении повторной ДНК-экспертизы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе федерального омбудсмена.

Вопрос был поднят во время приема участников СВО и их родственников, который Лантратова провела 1 июля совместно с руководителем Комитета семей воинов Отечества, членом Совета по правам человека Юлией Белеховой. Как уточнили в пресс-службе, супруга погибшего военнослужащего попросила помочь найти свидетельство о рождении мужа, который родился в Запорожье, а также организовать повторный ДНК-тест, поскольку первая экспертиза не дала результата. По итогам обращения будет подготовлено письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

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Политика / Международные отношения

Кроме того, в ходе приема к федеральному омбудсмену обратился действующий военнослужащий, получивший ранение при выполнении боевой задачи. Он нуждается в госпитализации в Российский центр неврологии и нейронаук для установки нейростимулятора российского производства.

Как отметили в аппарате уполномоченного, прием был приурочен ко Дню ветеранов боевых действий. По словам Лантратовой, эта дата является днем благодарности защитникам страны и ответственности перед ними.

29 июня Лантратова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что за время работы на посту омбудсмена удалось вернуть в страну 550 российских военнопленных. По ее словам, работа по возвращению российских военнослужащих ведется при участии Министерства обороны, профильных спецслужб, учреждений ФСИН и коллег из Белоруссии.

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