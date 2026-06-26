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Лантратова анонсировала новую акцию воссоединения российских и украинских семей

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни состоится новая акция по воссоединению семей, разделенных границей России и Украины. Она также передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных, сообщает ТАСС.

Лантратова рассказала, что в ходе переговоров с Лубинцом обсуждались дальнейшие шаги по возвращению гражданских лиц и военнопленных. Стороны договорились продолжать совместные визиты к военнопленным и организовать акции по передаче писем и посылок от родственников.

26 июня на границе Белоруссии и Украины при посредничестве ОАЭ прошел обмен военнопленными по формуле «160 на 160». В тот же день Лантратова и Лубинец провели встречу в рамках продолжения гуманитарного диалога. Предыдущий крупный обмен состоялся 5 июня – тогда стороны вернули по 185 военнослужащих.

Ранее, 5 июня, состоялась первая встреча Лантратовой и Лубинца, на которой они договорились об обмене списками гражданских лиц для их возвращения на родину. Тогда же в Россию с Украины вернулись три семьи.

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