Лантратова анонсировала новую акцию воссоединения российских и украинских семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни состоится новая акция по воссоединению семей, разделенных границей России и Украины. Она также передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных, сообщает ТАСС.



Лантратова рассказала, что в ходе переговоров с Лубинцом обсуждались дальнейшие шаги по возвращению гражданских лиц и военнопленных. Стороны договорились продолжать совместные визиты к военнопленным и организовать акции по передаче писем и посылок от родственников.