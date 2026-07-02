Фельдшерам расширят полномочия при оказании наркологической помощи с 1 сентября

12 мая «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ сообщали, что с 1 сентября в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. В документе говорится о включении в перечень таких направлений, как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также в номенклатуру должностей по плану должны добавить врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.