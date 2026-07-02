Фельдшерам расширят полномочия при оказании наркологической помощи с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», предусматривающие расширение полномочий фельдшеров. Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, комментируя приказ Минздрава РФ.
По словам депутата, изменения направлены на повышение доступности медицинской помощи, прежде всего в тех учреждениях, где отсутствует врач-психиатр-нарколог. Дрожжина уточнила, что такие действия должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы.
Как отметила парламентарий, новый порядок позволит оперативнее оказывать помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и районах, «где ощущается кадровый дефицит». Кроме того, документ впервые детально определяет порядок работы отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения, устанавливая единые требования к их оснащению, кадровому составу и организации деятельности.
12 мая «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ сообщали, что с 1 сентября в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. В документе говорится о включении в перечень таких направлений, как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также в номенклатуру должностей по плану должны добавить врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.
Проект приказа предполагает удаление из перечня некоторых специальностей, среди которых: врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской и районный, психиатр подростковый, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и ряд других. Основанием названо их устаревание и отсутствие востребованности. В сопроводительных материалах уточняется, что исполнение их функций перейдет к более широким специальностям.