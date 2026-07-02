Спрос на соло-туры для женщин за год вырос почти в полтора раза
Количество самостоятельных туристических поездок, которые женщины бронируют без попутчиков, за последний год увеличилось на 47%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours. Средняя стоимость поездки выросла на 6,8% – с 89 000 руб до 95 600 руб.
Наиболее востребованными направлениями остаются Турция, Египет и Россия. На Турцию пришлось 33% всех бронирований, на Египет – 26%, на российские курорты и внутренние направления – 13%. По словам представителей Onlinetours, эти три страны обеспечили 72% всех соло-туров, приобретенных женщинами за рассматриваемый период. Средний чек поездки в Турцию составил 154 400 руб., в Египет – 140 200 руб., а путешествие по России обходилось в среднем в 51 500 руб.
В турагентстве отметили, что среди более удаленных направлений наибольшим спросом пользовался Таиланд. Однако аналитики также подчеркивают рост интереса к материковому Китаю, на который пришлось 2% бронирований при среднем чеке 178 500 руб. Одновременно увеличивается популярность стран СНГ. Армения, Азербайджан и Казахстан рассматриваются туристками как более доступная альтернатива дальним зарубежным поездкам: стоимость туров по этим направлениям находится в диапазоне примерно от 60 000 до 140 000 руб.
10 июня аналитики сервиса Onlinetours Premium подвели итоги зарубежных поездок в мае. Количество туров в пятизвездочные отели выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 6% до 281 000 руб. Во Вьетнаме количество бронирований пятизвездочных отелей выросло в 7,5 раза, а доля в структуре спроса на люксовые поездки достигла 7%, обогнав Таиланд. Средний чек во Вьетнаме снизился на 11% до 247 000 руб. за счет расширения полетной программы.
Помимо роста популярности Вьетнама, который по итогам 2025 г. показал рекордный рост турпотока из России в 200%, фиксируется и заметное увеличение интереса к Турции и Египту. Количество бронирований пятизвездочных отелей в Турции увеличилось на 14% при среднем чеке в 212 000 руб. (доля рынка – 38%). Спрос на пятизвездочные отели в Египте вырос более чем вдвое (+114%) при среднем чеке 217 000 руб. (доля рынка – 19%).