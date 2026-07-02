Спрос на соло-туры для женщин за год вырос почти в полтора раза

Наиболее востребованными направлениями остаются Турция, Египет и Россия. На Турцию пришлось 33% всех бронирований, на Египет – 26%, на российские курорты и внутренние направления – 13%. По словам представителей Onlinetours, эти три страны обеспечили 72% всех соло-туров, приобретенных женщинами за рассматриваемый период. Средний чек поездки в Турцию составил 154 400 руб., в Египет – 140 200 руб., а путешествие по России обходилось в среднем в 51 500 руб.