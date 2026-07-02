В Крыму временно сократили срок открытия продажи ж/д билетов до 45 суток
Открытие продажи ж/д билетов в Крым и в обратном направлении будет происходить за 45 суток до поездки вместо 90. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».
«Глубина продаж на поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 г. составит 45 суток. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, при этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным», – отметила компания.
По данным «Гранд сервис экспресс», решение связано со стремлением минимизировать возможные неудобства для пассажиров. Кроме того, из-за запланированных ремонтных работ на территории Крыма компания будет вынуждена скорректировать расписание некоторых поездов.
Временно продажа билетов закрыта на поезда: №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь / Керчь с 30 сентября, №17/18 Симферополь / Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, №27/28 Симферополь / Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, №91/92 Севастополь / Керчь – Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.
25 июня оперативный штаб Крыма совместно с «Гранд сервис экспресс», Минтрансом и руководством ФГУП «Крымская железная дорога» принял решение о сокращении количества пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. Тогда ежедневное отправление в Крым и из Крыма ограничили семью составами. Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная» и обратно. Остальные составы, запланированные к курсированию в текущем сезоне, подлежат поэтапной отмене в течение двух недель.