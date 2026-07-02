В Крыму временно сократили срок открытия продажи ж/д билетов до 45 суток

25 июня оперативный штаб Крыма совместно с «Гранд сервис экспресс», Минтрансом и руководством ФГУП «Крымская железная дорога» принял решение о сокращении количества пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. Тогда ежедневное отправление в Крым и из Крыма ограничили семью составами. Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная» и обратно. Остальные составы, запланированные к курсированию в текущем сезоне, подлежат поэтапной отмене в течение двух недель.