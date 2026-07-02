В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы заправок
В Краснодарском крае разработаны единые меры по стабилизации ситуации на автозаправочных станциях (АЗС) по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщил региональный оперативный штаб.
«Рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единые меры для стабилизации ситуации на АЗС в муниципалитетах», – отметили представители оперштаба.
По их данным, на определенных заправках с 3:00 до 6:00 будет обслуживаться транспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальная техника. Общественный транспорт и мусоровозы смогут получать топливо без лимитов. Оперштаб также рекомендовал привлекать казаков и волонтеров для поддержания дисциплины на АЗС.
В повестку внеочередного заседания оперштаба специалисты включат вопрос о полном запрете продажи любых видов топлива на всех АЗС в канистры и другие емкости. При этом разработанные сейчас меры будут действовать в период перестройки логистических потоков по своевременному подвозу нефтепродуктов на АЗС региона.
2 июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний. Участники совещания, которое провел Новак, подробно проанализировали ситуацию в производстве нефтепродуктов, текущие запасы топлива и логистические маршруты, а также меры поддержки внутреннего рынка.
1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. По словам вице-премьера, вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.