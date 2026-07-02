В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы заправок

По их данным, на определенных заправках с 3:00 до 6:00 будет обслуживаться транспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальная техника. Общественный транспорт и мусоровозы смогут получать топливо без лимитов. Оперштаб также рекомендовал привлекать казаков и волонтеров для поддержания дисциплины на АЗС.