Девятерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске госпитализировали
Девять человек, пострадавших при ударе украинского беспилотника по маршрутному такси в Лисичанске (ЛНР), были госпитализированы в региональные больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
«Трое из них в тяжелом состоянии», – уточнили в ведомстве. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, заверил помощник. Уже запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров по поводу их состояния.
По словам Кузнецова, еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.
Атака произошла 2 июля. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в результате удара пострадали 12 человек. По его словам, автобус подвергся атаке в тот момент, когда жители города возвращались домой после работы. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
В тот же день, как говорил Пасечник, украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Один человек был ранен и госпитализирован.