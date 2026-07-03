Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,377-0,75%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 227,16-1,28%RTSI900,31-1,28%RGBI111,89-0,74%RGBITR745,57-0,68%
Главная / Общество /

Суд приговорил экс-главу отдела продаж «Эксмо» к четырем годам условно

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов). Дело в его отношении касалось продажи книг с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года», – говорится в тексте приговора.

В ходе прений гособвинитель просил суд приговорить Вахляева к четырем годам лишения свободы.

25 июня суд назначил бывшему сотруднику издательства Popcorn Books Павлу Иванову четыре года лишения свободы условно. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение в деятельность такой организации). Прокурор запрашивал для него такое же наказание, суд согласился с позицией обвинения.

В январе издательство Popcorn Books объявило о закрытии. Это произошло на фоне следствия, в рамках которого было установлено, что в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её