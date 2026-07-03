Суд приговорил экс-главу отдела продаж «Эксмо» к четырем годам условно

В январе издательство Popcorn Books объявило о закрытии. Это произошло на фоне следствия, в рамках которого было установлено, что в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.