Суд приговорил экс-главу отдела продаж «Эксмо» к четырем годам условно
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно экс-главу отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева (внесен в РФ в перечень экстремистов). Дело в его отношении касалось продажи книг с пропагандой ЛГБТ
«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года», – говорится в тексте приговора.
В ходе прений гособвинитель просил суд приговорить Вахляева к четырем годам лишения свободы.
25 июня суд назначил бывшему сотруднику издательства Popcorn Books Павлу Иванову четыре года лишения свободы условно. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение в деятельность такой организации). Прокурор запрашивал для него такое же наказание, суд согласился с позицией обвинения.
В январе издательство Popcorn Books объявило о закрытии. Это произошло на фоне следствия, в рамках которого было установлено, что в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.