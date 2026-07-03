Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе

Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличеУсловный срок по делу о наркотиках остался в силе
Мосгорсуд освободил Ксению Белоусову, осужденную по делу об оскорблении чувств верующих после публикации видео с кальяном, сделанным на пасхальном куличе. Срок лишения свободы ей заменили 200 часами обязательных работ, передает «РИА Новости».
«Президиум Московского городского суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры частично: посчитал Белоусову, осужденной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов», – говорится в сообщении суда.
Там также пояснили, что приговор суда по делу о наркотиках в виде условного лишения свободы при этом остался в силе.
27 мая судья назначил Белоусовой наказание в виде трех лет и 25 дней колонии. Срок был определен с учетом предыдущего приговора: у девушки был условный срок за хранение наркотиков.
25 июня Лефортовский суд Москвы оставил без изменения этот приговор. На заседании фигурантка признала вину, заявила о раскаянии и попросила смягчить наказание. По ее словам, она осознала недопустимость своих действий и извинилась перед всеми, кого могла оскорбить.
Уголовное дело было возбуждено после того, как девушка опубликовала видеоролик в апреле 2026 г. На записи в одном из баров в центре Москвы она использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна.