Суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе

25 июня Лефортовский суд Москвы оставил без изменения этот приговор. На заседании фигурантка признала вину, заявила о раскаянии и попросила смягчить наказание. По ее словам, она осознала недопустимость своих действий и извинилась перед всеми, кого могла оскорбить.